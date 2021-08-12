Тбилиси, 12 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Грузии 12 августа провели масштабную спецоперацию, в ходе которой задержали 20 человек, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков.

Наркотики

Сообщается, что операция проходила сразу в нескольких городах: Тбилиси Рустави, Батуми, Кутаиси, а также в ряде мелких населённых пунктах. В ходе обысков было изъято большое количество различных наркотиков.

По данным пресс-службы, предварительно правоохранители сделали несколько контрольных закупок, которые проводили при видео и звукозаписи. Среди задержанных были трое иностранных граждан, которых обвиняют в том, что они якобы были наркокурьерами.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям, предусматривающих незаконный сбыт наркотиков и хранение оружия.

Стоит отметить, что в Грузии максимальное наказание за незаконное распространение наркотиков — пожизненное тюремное заключение.