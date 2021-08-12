Екатеринбург, 12 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Двух сотрудников полиции задержали в Полевском (Свердловская область) по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Цитата из т/с «Рождённая революцией». Реж. Григорий Кохан. 1977. СССР Оборотень в погонах

Обоих полицейских 1996 года рождения (участковый и следователь отдела полиции № 2 УМВД по Екатеринбургу) поймали с поличным в садах «Красная горка». По версии следствия, обвиняемые пытались забрать муляж, имитирующий закладку в 200 г наркотика.

На обвиняемых вышли сами сотрудники полиции, в том числе из управления собственной безопасности. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, задержанные отстранены от работы и находятся под стражей.

«Один из них уже уволен из системы МВД, а по второму вопрос сейчас решается», — сказал Горелых. В отношении непосредственных руководителей задержанных в системе МВД будут приняты меры дисциплинарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как одного из полицейских дважды за месяц задержали с наркотиками.

Читайте также: На Урале возбудили дело после задержания полицейского с наркотиками