Москва, 12 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Реконструкция Байкало-Амурской магистрали (БАМ) — важный шаг для продвижения России на восток, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

A. L. (loading) БАМ

«Пока экономика страны восстанавливалась после шока распада СССР и приватизации созданных предыдущими поколениями благ, России, похоже, было некогда анализировать и делать выводы по усилению экономической мощи Азии.

Это касается осмысления и реализации крупных инфраструктурных проектов в Сибири и Дальнем Востоке. Время упущено, за Уралом уже почти 30 лет значительно сокращается население.

И вот новая беда — изношенность БАМа и его пропускная способность не отвечает даже скромным требованиям сегодняшнего. Тем временем, век Азии уже наступил.

В Китае, Японии и Южной Корее растут население и ВВП, значительно набирают темпы роста экспорт товаров из Азии потребителям СНГ и ЕС.

России следовало бы подсуетиться еще лет 20 назад. Наше будущее — за запуском высокоскоростных железных дорог, связывающих азиатские экономические державы с Западным миром.

Россия обязана зарабатывать на логистике, а развитие транспортного сообщения позволить почти в два раза сократить время в пути как для грузов, так и для пассажиров.

Пора уже давно внедрять такие инфраструктурные проекты, а не сидеть на деньгах ФНБ, откладывая доллары в кубышку.

В этом помогут частные и государственные инвестиции, высокопрофессиональные трудовые ресурсы РФ. Только студентами решить задачу не получится», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

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