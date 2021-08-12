Киев, 12 августа, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Студент из Украины Богдан Кулыныч проверял алгоритмы социальной сети Twitter с помощью искусственно сгенерированных лиц. Об этом 12 августа пишет издание TJ.

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Как отмечает издание, украинец доказал, что система, фокусирующаяся на наиболее интересных частях фотографии, ведёт себя «предвзято». Искусственный интеллект выбирает более худые лица со светлой кожей.

В Twitter уже прокомментировали ситуацию и даже выплатили Богдану Кулынычу $3,5 тыс. «Люди создают фильтры, потому что думают, что это красиво. В конечном итоге наши модели учатся на этих нереальных представлениях, что значит быть привлекательным», — объясняет глава команды Twitter по этике искусственного интеллекта Румман Чоудхури.

Добавим, что «предвзятость» алгоритмов Twitter пользователи заметили ещё в 2020 году. Тогда представители соцсети пообещали выплатить премию в размере $3,5 тыс. тому, кто докажет этот факт.