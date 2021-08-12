Вильнюс, 12 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Литвы подверглось хакерской атаке. Из ведомства злоумышленники смогли похитить переписку МИД с посольствами республики за рубежом и посольствами других стран в Литве. Об этом 12 августа сообщает портал Delfi.

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«Министерство зафиксировало попытку кибернетическо-информационной атаки, о чем поставлены в известность ответственные инстанции. Ведётся расследование», — отметили в МИД, не подтвердив при этом информацию о похищении документов.

В социальных сетях появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского министерства, пишет ТАСС. Речь, согласно СМИ, идёт якобы о 500 тыс. писем.