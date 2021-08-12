Берлин, 12 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Компания Volkswagen начала продажи на бразильском авторынке моделей Volkswagen Fox без мультимедийной системой, что связано с глобальным дефицитом чипов. Об этом сообщают «Автоновости дня».

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Новые Volkswagen Fox лишились даже самой простой мультимедиа с монохромным дисплеем. Такими экранами оснащались раньше самые бюджетные версии немецкой марки.

Автопроизводитель оставил возможность клиентам самим установить мультимедиа в авто. Поскольку проводка и динамики у моделей присутствуют.

Volkswagen Fox в России не продается. Модель построена на той же «тележке» PQ24, что и автомобили Polo и Fabia первого поколения. Fox на данный момент представлен только на авторынке Южной Америки.

Ранее компания Volkswagen представила обновлённый лифтбэк Arteon, который оснащен новым 300-сильным двигателем.

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