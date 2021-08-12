Пермь, 12 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 477 заражений коронавирусом, что на один меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 12 августа оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе зафиксирован 78 741 носитель коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 3029,4 факта заболевания.

Выздоровели 69 317 человек, получавших лечение от коронавирусной инфекции. За последние сутки из клиник выписали 503 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

В больницах на сегодняшний день лечение получают 3644 пациента с COVID-19. Свободным остается 18,6% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами заболевании стали 3569 человек. За последние сутки подтверждено 29 летальных исходов.

В регионе от коронавирусной инфекции ежедневно умирают люди. С начала августа максимальный показатель зафиксирован 9 август — 39 человек, минимальный — 10 августа (23 случая).