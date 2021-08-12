Тюмень, 12 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Многодетные семьи Тюменской области предпочитают получить землю под индивидуальное жилищное строительство, вместо социальной выплаты. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Цитата с прямой трансляции пресс-конференции Александра Моора 21-08-12 14-15-03

Тюменский губернатор напомнил, что с 2020 года многодетные родители могут выбрать, что их семье нужнее — бесплатный земельный участок или целевая выплата на улучшение жилищных условий. Размер выплаты составляет 323 250 рублей — усредненная кадастровая стоимость участка в 10 соток в Тюменской области. На четвертого и последующего детей предусмотрена доплата 64 650 руб.

В 2021 году участки были предоставлены 142 многодетным семьям, соцвыплаты — 60 семьям. В очереди на предоставление земельного участка стоят ещё 3692 семьи.