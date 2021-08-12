Вена, 12 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Российские спортсмены Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали победу над представителями Белоруссии Александром Дедковым и Павлом Петрушко в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) wolfganggerth Пляжный волейбол

Встреча завершилась со счётом 21:11, 21:19 в пользу российских волейболистов. Во второй игре они встретятся с победителями матча между Мартином Эрмакорой и Морицем Пристауцем-Тельсниггом (Австрия) и Дрисом Кукелькореном и Томом ван Валле (Бельгия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Красильников и Олег Стояновский также одержали победу в первом матче чемпионата Европы по пляжному волейболу.

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