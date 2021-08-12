Новосибирск, , 14:22 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал сегодня, 12 августа, соглашение об установлении побратимских отношений с Павлодаром. Город на Иртыше стал пятнадцатым побратимом Новосибирска, уточнили в администрации муниципалитета.

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«Опираясь на опыт работы с другими городами-побратимами Новосибирска, хочу сказать, что наибольший интерес всегда вызывает сотрудничество в области экономики, науки, культуры, образования, молодёжных и спортивных обменов, туризма. Я подтверждаю нашу заинтересованность в активном развитии взаимодействия в данных областях с Павлодаром, тем более что ваш город становится географически самым близким городом-побратимом Новосибирска. И как у близких соседей, у нас с вами имеются хорошие условия для развития всестороннего сотрудничества. Поздравляю всех с этим историческим моментом. Уверен, что мы сможем добиться больших успехов в дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества между нашими городами», — сказал Локоть.

Подписи на документе поставили аким города Павлодара Асаин Байханов и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.