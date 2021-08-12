Москва, 12 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Несмотря на то, что, как и большинство регионов России Москва несет высокие расходы, связанные с ковидными мероприятиями, столица сохраняет и сможет сохранить в перспективе свою финансовую стабильность, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Анашкин Сергей ИА Красная Весна Экономика России

«Столица может успешно развиваться экономически, выполнять свои социальные обязательства, поддерживать уровень жизни москвичей.

В определенной мере это подтверждается тем, что по итогам 2020 года реальные денежные доходы в Москве хотя и снизились, но меньше, чем в среднем по стране, а среднедушевые денежные доходы населения в Москве к концу 2020 года даже несколько выросли.

Прожиточный минимум на 2021 год в Москве вырос по сравнению с IV кварталом прошлого года, но, правда, несколько отстал от инфляции.

Хорошие репутационные международные и национальные рейтинги, демонстрирующие устойчивость города к долговой нагрузке, в случае необходимости обеспечивают Москве доступность привлечения финансовых ресурсов», — — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), власти Москвы могут до конца 2021 года израсходовать порядка 500 млрд рублей резервов.

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