Минск, 12 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Белоруссия справляется с пандемией коронавирусной инфекции на достойном уровне. Об этом 12 августа заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, его слова приводит агентство БелТА.

Autogrodno.by Лукашенко

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«В Беларуси на сегодняшний день, я полагаю, нет глобальных поводов для беспокойства. В очередной раз хочу заверить всех: мы с этой бедой — коронавирусом — на сегодняшний день справляемся. Думаю, на достойном уровне. Но пока забегать вперед не будем», — сказал он.

Также белорусский лидер добавил, что эта борьба в стране идет без лишнего информационного шума, без политических дрязг и демонстраций, и без комендантских часов, что имеет место в некоторых отдельных государствах и особенно «в государствах с так называемой развитой демократией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что экспортный потенциал создаваемой в Белоруссии в настоящее время собственной вакцины от COVID-19 составляет сотни миллионов долларов.