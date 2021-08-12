Пенза, 12 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Жителей Пензенской области предупреждают об ухудшении погодных условий в предстоящие сутки, сообщает 12 августа ГУ МЧС России по региону.

Град

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В пятницу, 13 августа, местами по Пензенской области ожидается гроза, при грозе порывы южного и северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с. Днем возможен град, местами сильный дождь. При этом жара не отступит. Столбики термометров в светлое время суток поднимутся до +33 градусов, ночью — +22…+24.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области с 12 по 13 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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