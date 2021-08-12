Владикавказ, 12 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Северной Осетии произошел несчастный случай с туристом, совершавшим экскурсию в районе Цейского ледника. Мужчине стало плохо и он скончался, пишет «Интерфакс-Юг».

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Инцидент произошел 12 августа. В МЧС сообщили, что спасатели, прибывшие к месту происшествия, выяснили, что скончавшийся — турист из города Кирова. Ему было 49 лет. Тело погибшего предстоит спустить на равнину и передать для расследования ЧП сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Северной Осетии произошел инцидент в Ирафском районе. Сошедший сель снес в реку Геналдон палатку, в которой находились два человека. Мужчине удалось спастись, а женщину ищут до сих пор.

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