Баку, 12 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 2674 случая заражений коронавирусом Об этом 12 августа сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

По последним данным, за время пандемии в республике выявили 359 732 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 337 021 человек, в том числе 576 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 17 602 носителя коронавируса.

Всего в стране с начала пандемии скончались 5109 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

9 августа в Азербайджане сообщили о 2396 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 13 792 тестов. Выздоровевшими медики признали 674 человека. В стране скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19.

Напомним, вакцинация от COVID-19 в Азербайджане началась в январе. За это время было использовано более 5 млн доз вакцин. Жителям республики доступны препараты «Спутник V», CoronaVac, AstraZeneca и Pfizer.