Красногорск, 12 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Более 135 тыс. семей Подмосковья с низкими доходами получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом 12 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

34regiongaz.ru Счета за коммунальные услуги

При этом субсидию по оплате ЖКУ вправе оформить жители региона вне зависимости от их льготного статуса, отметила зампред правительства — министр социального развития Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Рассчитывать на такую поддержку могут семьи, в которых расходы на коммунальные платежи превышают 22% от общего дохода семьи», — сказала Каклюгина.