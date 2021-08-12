Чита, 12 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. За период со 2 августа по 9 августа 2021 года в Чите произошло повышение цен на моторное топливо. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, бензин автомобильный марки АИ-98 стал стоить дороже на 1,4%, АИ-95 — на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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Цена на бензин автомобильный марки АИ-92 осталась без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 12 по 19 июля 2021 года в Чите стоимость бензина АИ-98 повысилась на 0,3%, АИ-95 — на 0,1%, АИ-92 — на 0,04%.

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