Москва, 12 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Считать деньги в профицитом бюджетном кармане Москвы, конечно, интересно всем желающим. При этом снизить политическую ангажированность в оценке суверенного рейтинга России и ее столицы и хотя бы для приличия S&P повысить его на одну ступеньку с текущего уровня ВВВ — пока не получается, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

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«Стоит отметить, что Москва уже десятилетиями остается финансовым форпостом среди всех российских регионов. Столица редко выходит на рынок бондов очень редко, но метко.

В 2021 году впервые в столичной истории займов успешно привлечен облигационный заем в рамках реализации «зеленых проектов» столицы. Максимальный объем заимствований Москвы в 2021 году составляет 396 млрд руб.», — полагает экономист.

Профицит бюджета России по итогам первых семи месяцев текущего года превысил 890 млрд руб. Ориентировочно за этот период Москва могла получить порядка 200 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

Деньги не нужно держать в «финансовой подушке», они должны эффективно работать в рамках крупных строительных, транспортных и социальных проектов города.

Об успехах Москвы в этих направлениях американское агентство скромно промолчало», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы могут до конца 2021 года израсходовать порядка 500 млрд рублей резервов. Такой прогноз сделали эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P).

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