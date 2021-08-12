Казань, 12 августа, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Казани на железнодорожных путях 12 августа загорелся электровоз, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по РТ.

Александр Латышов ИА Красная Весна Электровоз

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 13:22 (мск). Загорелась верхняя часть обшивки электровоза пустого пассажирского поезда. Движение желездорожного транспорта с 1 по 11 пути в связи с пожаром было приостановлено. Огнеборцы приступили к тушению огня после отключения линии электропередачи.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 мая в Ростовской области на территории Зимовниковского района загорелся локомотив электровоза грузового поезда, перевозящего цистерны с дизельным топливом.

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