Чита, 12 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. За период со 2 августа по 9 августа 2021 года в Забайкальском крае наибольший прирост цен произошёл на куры охлажденные и мороженые (2,1%), помидоры свежие (1,8%), сметану, творог жирный (на 1,6%).

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Помидоры

Также подорожали: конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 1,5%, яблоки — 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 1%, капуста белокочанная свежая — 0,7%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — 0,6%, колбаса полукопченая и варено-копченая, мука пшеничная — 0,4%, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания — 0,3%, говядина (кроме бескостного мяса), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3.2% жирности, соль пищевая, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 0,2%.

Как сообщало ИА, за период с 12 по 19 июля 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на лук репчатый составил 4,4%.

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