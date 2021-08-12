Майкоп, 12 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. При лобовом столкновении автомобилей ВАЗ и Mazda около станицы Кужорской Майкопского района Республики Адыгея погибли четыре человека, один из которых — ребенок. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП

Уточняется, что ДТП произошло 11 августа около 19:00 (совпадает с мск) на 98 км автодороги «Кавказ».

"От полученных травм на месте скончалась управлявшая «Жигулями» 46-летняя женщина, проживавшая в Майкопском районе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что пострадавшие при аварии двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также 26-летний сотрудник полиции Майкопа были доставлены в больницы.

«В ночь с 11 на 12 августа 2021 года, в больницах скончались 5-летний ребенок и 26-летний сотрудник полиции Майкопа», — добавляется в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время врачи борются за жизнь второго ребенка и добавляется, что ДТП произошло при неблагоприятных погодных условиях, в виде сильного дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа на трассе «Дон» в Липецкой области попал в аварию автобус, перевозивших студентов Ярославского государственного университета имени Демидова.