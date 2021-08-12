Москва, , 14:07 — REGNUM Россия смогла вернуться к традиционной опоре на собственные национальные интересы, что раздражает западные страны. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"В девяностых все считали, что всё уже, новый режим в России установился, будет целиком послушной Западу… а потом произошло то, что мы всё-таки стали возвращаться к своим корням, к своим традициям независимости, самостоятельности. И к традициям опоры на национальные интересы», — заявил Лавров.

«В этой ситуации наша линия на укрепление своего суверенитета стала встречать сопротивление, а потом, когда Запад понял, что нас с этого курса не собьёшь, нас стали наказывать», — указал он.