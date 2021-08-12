Москва, , 14:06 — REGNUM США никуда не исчезнут из мировой геополитики, но потеряют статус гегемона. Об этом 12 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его оценке, в будущем США ждет куда более скромная роль, чем сейчас — страна станет региональной державой, но ни о каком её мировом господстве речи идти не будет.

«США будут региональной державой. Возможно, станут бензоколонкой, когда они начнут в промышленных масштабах добывать и экспортировать газ. Но время США прошло, сменилась эпоха. Изменилась геополитика мировая, появились новые центры силы. А США напоминают динозавра, время которого прошло. Либо вымрут, либо адаптируются в качестве более мелкой особи», — сказал Коротченко.

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