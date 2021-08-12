Кострома, 12 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Кандидату по Костромскому одномандатному округу на выборах в Госдуму Владимиру Михайлову могут отказать в регистрации. Об этом политик сообщил на личной странице в Facebook.

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Рабочая группа по приёму и проверке избирательных документов признала недействительными 6,89% от числа всех подписей, предоставленных самовыдвиженцем в окружную избирательную комиссию. Максимально допустимый процент брака составляет 5%. Таким образом, недостоверными признали 1184 из 17 180 подписей избирателей.

Окончательное решение о регистрации Михайлова будет принято избирательной комиссией 14 августа 2021 года.