Лондон, 12 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Действие извержений вулканов на климат планеты заметно ослабнет из-за последующего роста температур Земли. Это может дополнительно ускорить глобальное потепление. Такие выводы сделали учёные Кембриджского университета. Статья климатологов опубликована в журнале Nature Communications.

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«Мы давно знаем о том, что мощные извержения вулканов могут снижать температуру на Земле. Нас заинтересовал обратный вопрос — может ли глобальное потепление влиять на то, насколько сильно извержения вулканов влияют на климат планеты», — пояснил научный сотрудник Кембриджского университета Томас Обри.

Климатологи считают вулканы одним из главных «дирижёров» климата Земли. С одной стороны, они возвращают часть запасённого углерода назад в атмосферу, что может вести к росту температуры. С другой, они могут понижать её, заполняя атмосферу частицами пепла и каплями аэрозолей, отражающими солнечные лучи и тепло.

На основе созданной детальной климатической модели учёные выяснили, что глобальное потепление по-разному повлияет на сильные и слабые извержения вулканов. Так, если влияние более мощных катаклизмов на климат Земли усилится примерно на 18−35%, то средние и слабые проявления вулканической активности будут значительно слабее влиять на температуры, чем они это делают сейчас. По оценкам исследователей, сила их действия на климат планеты упадет примерно в четыре раза.

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Как заявил Обри, раскрытые учёными закономерности сейчас никак не учитываются при расчётах экспертов ООН и других ведущих международных организаций при составлении прогнозов по изменению климата Земли в последующие десятилетия. Обри и его коллеги надеются, что их идеи привлекут внимание коллег и помогут более точно предугадывать то, как будут расти температуры на планете в ближайшем будущем.