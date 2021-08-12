Тбилиси, 12 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. 59% жителей Грузии считают, что самая большая проблема грузинской экономики — это безработица. Об этом говорится в исследовании, обнародованном 12 августа грузинским филиалом неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ).

Бен Шан. Безработица

Многие участники соцопроса —42% — также назвали основной проблемой для экономики высокий уровень инфляции. Еще 19% опрошенных назвали бедность населения, 16% — низкую зарплату, а 12% — высокие налоги.

В том, что на экономку Грузии сильное негативное влияние оказала пандемия, сказали 10% участников опроса.

Исследование проводилось с 13 по 24 июля. Были опрошены 2016 человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 1,3%.

Стоит отметить, что в Грузии с марта 2020 года начался экономический кризис. Члены правительства страны связывают его с разразившейся пандемией, из-за которой почти перестал работать туристический сектор.