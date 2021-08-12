Симферополь, , 14:03 — REGNUM МИД России реализует курс, который чётко определён в концепции внешней политики России. Об этом 12 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в арт-классе «Таврида».

"Мы реализуем внешнеполитический курс, который определяет президент. Он закреплён в концепции внешней политики, и главная задача, если так вот прям ёмко — создавать максимально благоприятные внешние условия для развития страны на всех направлениях, обеспечение безопасности для того, чтобы благополучие граждан укреплялось, их благосостояние росло, и чтобы их права на международной арене были защищены», — заявил Лавров.

«Не всё зависит только от нас, потому что мы твёрдо намерены действовать на международной арене исключительно на основе международного права, Устава ООН, в котором прописано равноправие всех государств, невмешательство во внутренние дела друг друга, урегулирование споров исключительно мирными средствами. И право каждого народа самостоятельно свою судьбу, своё будущее определять», — указал он.