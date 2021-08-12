Чита, 12 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Организациями Забайкальского края в январе-мае 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 31 951 млн. рублей. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики. Отмечается при этом, что убыток получили 92 организации Забайкальского края (41,3% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 5942,8 млн. рублей.

Бедность

Деятельность 131 организации являлась прибыльной. Сумма прибыли составила 37 893,8 млн. рублей, 95,3% прибыли получено организациями с основным видом экономической деятельности — «Добыча полезных ископаемых».

Кредиторская задолженность на конец мая 2021 года составила 64 957,6 млн. рублей, из нее просроченная — 3894,0 млн. рублей, или 6,0% от общей суммы кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность на конец мая 2021 года составила 68 294,0 млн. рублей, из нее просроченная — 11 273,8 млн. рублей, или 16,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, январе-апреле 2021 года убыток получили 96 организаций Забайкальского края (43,0% от общего числа отчитывающихся организаций) в размере 5242,5 млн. рублей.

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