Черкесск, 12 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Сразу десять случаев летального исхода зафиксировано за прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии. Такого показателя суточной смертности в регионе не было за все время пандемии. Общее число скончавшихся от COVID-19 достигло в республике к 12 августа 369 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в Карачаево-Черкесии насчитывается к настоящему времени 23 066 носителей коронавируса. За последние сутки их число увеличилось еще на 56 человек. Вдвое пациентов за последний день было снято с учета в связи с выздоровлением. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 20 931 человека.

В настоящее время в республике являются «активными» больными 1766 человек. Из них 724 пациента получают лечение в стационарах.