Париж, 12 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий Лионель Месси будет получать часть зарплаты во французском футбольном клубе ПСЖ в криптовалюте. Об этом 12 августа сообщает Reuters.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

По информации издания, зарплата Месси в ПСЖ включает в себя процент выплат в фанатских токенах. При этом не уточняется, какой процент зарплаты составляют выплаты в криптовалюте.

Фанатские токены — это тип криптовалюты, который болельщики могут получить, участвуя в организованных клубом опросах. Токены можно обменивать на эксклюзивные награды или продавать на биржах.

Отмечается, что стоимость токена ПСЖ после перехода Месси выросла на 137% — с $22 до $52.

Напомним, 10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ после того, ушёл из «Барселоны».