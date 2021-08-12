Москва, 12 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Не секрет, что пенсионеры в России являются одной из самых доверчивых и уязвимых слоев населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической компании «Юрведо», практикующий юрист Алексей Скляров.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионные накопления

«Именно им легко подложить документы на подпись, ввести в заблуждение относительно существенных условий сделки, и, как результат — потеря пенсионных накопления в негосударственных фондах при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Как справедливо отметили в правительстве РФ, сейчас восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке и нередко суды отказывают в признании сделки недействительной.

Законопроект предусматривает обязательный судебный порядок разрешения спора. Однако для пенсионера судебные тяжбы могут быть слишком трудоемки или даже невозможны в силу состояния здоровья.

В итоге многие придут в отчаяние и смерятся с очередным обманом. В этом случае потребуется помощь профессионала — юриста, расходы на которого могут быть не малые.

Считаю, что будет наиболее правильным рассматривать подобные дела в упрощенном порядке судопроизводства, без обязательного участия сторон в судебном процессе.

Каждая сторона дает пояснения по существу и предоставляет доказательства в письменном виде, суд рассматривает дело и выносит решение.

В помощь пенсионерам привлечь социальные службы, некоммерческие организации, которые возьмут на себя работу по оформлению процессуальных документов.

Кроме того, считаю необходимым, в пользу пенсионеров возмещать не только убытки, в виде потерянной накопительной части пенсии, но и неустойку, расходы на ведение дела и моральный вред.

После признания сделки недействительной, считаю правильным применить последствия недействительности сделки и восстановить на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ может принять законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества.

Читайте также: Российским пенсионерам могут вернуть незаконно изъятые накопления