Москва, 12 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Следствие просит суд арестовать генерального директора ОАО «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова по делу о государственной измене, сообщает 12 августа агентство «Москва» со ссылкой на материалы картотеки Мосгорсуда.

Ru.mystockphoto.com За шпионаж

По данным агентства, Куранов задержан по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заседание назначено на 12 августа. В 16:00 оно начнётся в Лефортовском суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ задержали в Москве генерального директора ОАО «Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем» Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.