Москва, , 14:02 — REGNUM США уже не способны напугать самостоятельные страны. Об этом 12 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США никого уже не пугают. США, как динозавр, время которого прошло. Подросли уже молодые хищники. И вот пока он рыкал и пожирал более крупных особей вывелись молодые», — сказал Коротченко.

По его словам, речь идет в первую очередь о странах Юго-Восточной Азии, которые конкурируют с США.

«Они хватают США за горло, за ноги и рано или поздно США рухнут», — заявил Коротченко.

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