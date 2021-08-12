Уфа, 12 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Права женщины, пострадавшей от необоснованного взыскания кредитной задолженности, защитила прокуратура Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Обдумывание мошенничества

Сообщается, что в ноябре 2018 года в г. Стерлитамаке сотрудница МТС-Банка использовала персональные данные женщины, которые она получила при оформлении сим-карты. Фигурантка уголовного дела оформила договор потребительского кредита на сумму 75 тысяч рублей и получила деньги без намерения их возвратить.

Летом 2019 года подсудимая была признана виновной в мошенничестве.

Несмотря на это, весной 2020 года МТС-Банк взыскал через суд с потерпевшей, чьи данные использовала мошенница, задолженность по поддельному кредитному договору.

«С целью защиты прав потерпевшей прокурор города обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор и запретить банку принимать меры по возврату потерпевшей просроченной задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что суд в Башкирии удовлетворил требования прокурора в полном объеме.