Прокуратура Башкирии защитила права пострадавшей от мошенницы женщины
Уфа, 12 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Права женщины, пострадавшей от необоснованного взыскания кредитной задолженности, защитила прокуратура Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Сообщается, что в ноябре 2018 года в г. Стерлитамаке сотрудница МТС-Банка использовала персональные данные женщины, которые она получила при оформлении сим-карты. Фигурантка уголовного дела оформила договор потребительского кредита на сумму 75 тысяч рублей и получила деньги без намерения их возвратить.
Летом 2019 года подсудимая была признана виновной в мошенничестве.
Несмотря на это, весной 2020 года МТС-Банк взыскал через суд с потерпевшей, чьи данные использовала мошенница, задолженность по поддельному кредитному договору.
«С целью защиты прав потерпевшей прокурор города обратился в суд с требованием признать недействительным кредитный договор и запретить банку принимать меры по возврату потерпевшей просроченной задолженности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что суд в Башкирии удовлетворил требования прокурора в полном объеме.