Нью-Йорк, США, 12 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Бруклинский рэпер Navy Blue выпустил новое музыкальное видео на песню «Primo» с его недавнего альбома «Navy's Reprise». Режиссером клипа стал Девлин Кларо. Ролик доступен для просмотра на официальном ютуб-канале Navy Blue.

Antonio Rull Рэп

В продюсировании альбома «Navy's Reprise» участвовали лично Navy Blue, а также Alexander Spit, Evidence и Стоуни Уиллис.

Альбом, который в настоящее время доступен экслюзивно на сайте артиста, вышел еще в мае. Он следует за парой полноформатных альбомов исполнителя, которые вышли в 2020 году: «Àdá Irin» и «Song of Sage: Post Panic!».