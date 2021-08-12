Тюмень, 12 августа, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Тюменской области особенностью коронавирусной «третьей волны» стал большой процент заболеваемости COVID-19 среди молодых жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Моор на пресс-конференции 12 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причём молодёжь болеет COVID-19 в тяжёлой или крайне тяжёлой форме.

«В последние дни регистрируются в регионе порядка 280 случаев заражения коронавирусом в сутки. Можно с осторожностью говорить о стабилизации ситуации. Очень надеюсь, что позитивный тренд на улучшение эпидобстановки зарождается», — отметил Моор.