Саратов, 12 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Саратовской области открылась 12-я сельскохозяйственная выставка «Саратов-Агро. День Поля. 2021», сообщает региональный минсельхоз.

Minagro.saratov.gov.ru День поля

По данным ведомства, в мероприятии принимают участие 165 компаний из 20 регионов России, что на 30% больше количества участников прошлого года. Площадь выставочной экспозиции возросла на 40% и составила 75 тыс. кв. метров. Также на 70% увеличилось количество единиц сельхозтехники.

Экспозиция выставки охватывает все сферы агропромышленного комплекса, демонстрируется многообразие сельскохозяйственной техники, материалов, инструментов, новейших разработок и технологий, ветеринарные препараты, семена, корма, удобрения.

Сельскохозяйственный форум проходит на поле ООО «Аграрий» в Саратовском районе с 12 по 13 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Кадниково Свердловской области 12 — 14 августа пройдёт Всероссийский День поля.

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