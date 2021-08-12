Киев, 12 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Народный депутат Украины, экс-представитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев обратился в Службу безопасности Украины с просьбой об ознакомлении с записями телефонных переговоров, которые предоставляются в качестве доказательств по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» 12 августа сообщил политолог Андрей Бодров.

Но в СБУ сообщили, что не имеют отношения к сбору этих доказательств, поэтому у них их нет, отметил Бодров. Эксперт подчеркнул, что реальных доказательств по делу Медведчука нет, и уже не будет.

«В связи с тем, что происходит последнее время, видно, что доказательств по делу мы не увидим. Один из депутатов Верховной рады обратился к СБУ с просьбой ознакомиться с пленками и их экспертизами. СБУ ответило, что не имеет к этому никакого отношения. По сути дела, СБУ не собирало подобных доказательств… Национальное антикоррупционное бюро также обратилось в СБУ с просьбой предоставить им эти пленки», — отметил политолог.

Бодров отметил, что то, что называют «пленками», является цифровой записью, которая легко поддается монтажу.

«Ни один суд в мире это не примет как доказательство, кроме того, и не было никакого разрешения. Суд игнорирует любые процессуальные нормы в отношении лидера оппозиции. Но даже в этих условиях, полного игнорирования, СБУ утверждает депутату, что не имеет отношения к сбору этих данных, и предоставить экспертизу не может. Мы видим, как сейчас произошел откат назад», — констатировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что офис генерального прокурора обвиняет главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля домашний арест продлили еще на два месяца. 30 июля Киевский апелляционный суд оставил решение о продлении меры пресечения без изменений, несмотря на многочисленные нарушения, на которые указывала защита оппозиционного политика.