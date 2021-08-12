Москва, 12 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Отмена гибкой экспортной пошлины на вывоз из России зерновых культур не рассматривается, заявил 12 августа министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках выставки «Всероссийский день поля — 2021».

Зерно

«Мы не рассматриваем отмену плавающей пошлины на вывоз зерна, эта мера изначально разрабатывалась как постояннодействующая», — сказал он.

По словам министра, данная мера подтверждает свою эффективность и обеспечивает стабилизацию цен на внутреннем рынке в условиях роста мировых котировок.

Как сообщало ИА REGNUM, плавающая экспортная пошлина в рамках уже действующего демпферного механизма вступила в силу в РФ с 2 июня. «Внутриквотную» ставку экспортной пошлины еженедельно рассчитывает Минсельхоз на основе ценового индекса на пшеницу Национальной товарной биржи.

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