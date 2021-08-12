Екатеринбург, 12 августа, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» ещё на пяти улицах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мвд.рф Эвакуатор

В частности, автомобилисты не смогут оставить свои автомобили в переулке Банковском (в центре города), на участке от ул. Малышева до п. Банковский, д. 4.

Кроме того, парковаться и останавливаться теперь не удастся на улице Ясной (от ул. Бардина до ул. Волгоградской), на всём протяжении улицы Краснодарской и Промышленного проезда, а также на улице Волгоградской (между домами № 49а и № 113).

Такое решение просили принять горожане, жаловавшиеся на недостаточную пропускную способность улиц, уточнили в пресс-службе мэрии. Знаки повесят в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе запретили парковку на улице Шарташской.