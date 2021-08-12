Москва, 12 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. США постепенно приходят в упадок. Об этом 12 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Что касается США. Американский гегемон одряхлел. У него дрожат коленки», — сказал участник ток-шоу.

По его словам, президент США Джо Байден задается вопросом остаются ил Штаты такими же сильными как раньше, но ответ на это очевиден.

«Господин президент, конечно вы не так сильны, как раньше», — заявил Коротченко.