Тбилиси, , 13:55 — REGNUM Сотрудники грузинского филиала неправительственной организации из США Национального демократического института международных отношений (NDI) (признан нежелательной организацией на территории РФ) провели в Грузии социологический опрос для составления рейтинга партий в стране. Данные исследования были обнародованы 12 августа на странице организации в соцсети Facebook.

В Грузии Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР

Сообщается, что респондентов спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Согласно итогам исследования, наиболее популярной политсилой в стране является правящая партия «Грузинская мечта». За неё были готовы проголосовать 24% опрошенных. За партию «Единое национальное движение» высказались 7% респондентов. Ещё 7% называли другие политические силы.

Остальные участники опроса отказались назвать партию, за которую они намерены проголосовать, или затруднились с ответом. В целом 61% опрошенных заявили, что точно пойдут на выборы, ещё 18% сказали, что вероятно примут участие в голосовании. 10% респондентов точно решили не ходить голосовать, ещё 6% сказали, что скорее всего не пойдут.

Исследование проводилось с 13 по 24 июля. Были опрошены 2016 человек в Грузии. Погрешность оценивается на уровне 1,3%.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначены выборы мэров городов, включая Тбилиси, а также депутатов городских советов.

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