Кызыл, 12 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Туве, где ежедневно стали выявлять более 100 новых носителей коронавируса, решено перенести праздничные мероприятия, посвященные празднованию народного праздника животноводов «Наадым-2021» 13 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, данное мероприятие будет проведена в более поздний срок, после издания особого распоряжения.

«В связи с этим, 13 августа объявлен рабочим днем. Выходной день будет 16 августа, так как празднование Дня Республики Тыва выпадает на выходной день, 15 августа», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Туве продолжает оставаться напряженной. По данным на 12 августа, в республике выявлено 120 (-2) новых случая SARS-CoV-2, а всего с 1 января зарегистрировано 8377 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.

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