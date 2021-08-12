Минск, 12 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Белорусские правоохранители не ожидали такого уровня агрессии от протестующих, с каким они столкнулись в ходе массовых акций оппозиции после выборов президента Белоруссии в прошлом году. Об этом 12 августа заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

ИА REGNUM Протесты в Белоруссии

«Самыми сложными были первые дни, ночь с 9 на 10 августа. Органы внутренних дел в целом были готовы, после любой избирательной кампании есть недовольные, мы всегда готовимся к худшему. Мы изучали и опыт наших коллег, той же Украины. Но, скажу честно, как руководитель на тот момент минской милиции, мы не ожидали такой агрессии от белорусских граждан», — сказал он.

Также Кубраков отметил, что люди не только выходили на улицы и перекрывали движение на дорогах, но и нападали на сотрудников милиции, на поддерживающих действующую власть граждан и на избирательные участки.

«Все это делалось массово. Мы не ожидали, но сразу же на все нарушения правопорядка мы реагировали», — указал глава МВД Белоруссии.

Кроме того, он добавил, что также неожиданностью стало влияние деструктивных Телеграм-каналов на людей.

При этом он назвал отдельные районы Минска, Брест, Жлобин и Пинск местами наиболее жесткого противостояния протестующих и милиции, и рассказал, что в регионах у протестующих были планы по захвату административных зданий, так как они полагали, что все силы правоохранителей занимаются пресечением незаконных протестных акций в столице Белоруссии.

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа об ужесточении санкций в отношении Белоруссии сообщил Федеральный совет Швейцарии.