Махачкала, 12 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Дагестане привита от коронавируса только пятая часть контингента, который подлежит вакцинации. По данным регионального министерства здравоохранения на 9 августа, прививки получил 21% населения.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«На 9 августа от COVID-19 привились 280 903 человек, 190 650 из них завершили оба этапа вакцинации. Это составляет 21% от подлежащего контингента дагестанцев», — говорится в сообщении минздрава.

В ведомстве назвали число жителей республики, которые должны быть привиты для создания коллективного иммунитета — свыше 1,3 млн человек.

«Для Дагестана данное количество составляет 1 350 407 человек в возрасте 18 лет и старше. Среди них в том числе 394 480 человек, лица старше 60 лет»,— отметили в ведомстве.