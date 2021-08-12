Москва, 12 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Бригада арбитров во главе с СергеемКарасёвым обслужит матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Зенитом». Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Рафаэль Шафеев. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и Алексей Лунёв.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 15 августа в Москве на «РЖД-Арене».

Напомним, 11 августа судейская бригада во главе с Карасёвым отработала матч за Суперкубок УЕФА, между лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом».

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