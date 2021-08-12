Рига, , 13:47 — REGNUM Громкий скандал с картельным сговором строительных корпораций грозит Латвии расследованием со стороны властей Евросоюза и требованием вернуть миллионы евро Брюсселю. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьяниc Кариньш, сообщил местный телеканал LTV7.

По словам Кариньша, ситуация может негативно повлиять на возможности Латвии в дальнейшем претендовать на финансирование ЕС. Глава правительства воздержался от комментариев о причинах, которые позволили этому картелю возникнуть и развиваться.

Комментируя заявление премьера страны, в Центральном агентстве финансов и договоров Латвии отметили, что в подобных ситуациях снижение доли европейского финансирования может составить 15−25%, либо оно может быть отнято в полном объеме. Агентство изучает документы по сложившейся ситуации и готовит свой отчет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что десяток крупных строительных подрядчиков Латвии подозревается в незаконном ценовом сговоре (создании картеля). Речь примерно о сотне объектов, по которым проводились тендеры с привлечением еврофондов на сотни миллионов евро. В начале сентября 2019 года антикоррупционное бюро провело массовые обыски в офисах подозреваемых фирм, был задержан ряд лиц. По данным следствия, правонарушения длились несколько лет.

Общая сумма штрафов в рамках дела о строительном картеле, которое рассматривает Совет по конкуренции, превышает 16 млн евро. Среди фирм, против которых начато расследование, и крупнейший строительный концерн Эстонии Merko Ehitus.