Москва, 12 августа, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Мера Банка России о способах защиты пенсионеров от мошенников носит скорее популистский, декоративный характер и не принесет реальной пользы, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист: Андрей Лисов.

Pixabay.com Пенсионеры

«Согласно представленному документу, пенсионеру предлагается самостоятельно решить целый ряд вопросов: Нужен ли ему онлайн-доступ? Какие ограничения установить по параметрам операций? Как управлять своими счетами и вкладами через мобильное приложение?

Однако пенсионеры и инвалиды недаром столь часто становятся жертвами мошенников. Пожилые, часто больные люди имеют весьма отдаленное представление о том, как функционирует банковская система.

Зачастую уровень юридической, а, тем более, компьютерной грамотности либо отсутствует по факту, либо оставляет желать лучшего.

Поэтому, по сути, им предоставили возможности, которыми они не смогут воспользоваться в силу своего незнания.

Особенное волнение у меня как юриста вызывает так называемый сервис «второй руки». Говоря упрощенно, пенсионер может назначить себе помощника для разрешения вопросов, в которых он не разбирается.

Возможностей для злоупотреблений, как со стороны недобросовестных юристов, так и со стороны работников банка, а, главное, родственников пенсионера — открываются просто безграничные.

Грамотные юристы всегда рады оказать помощь пострадавшим, но гораздо проще и эффективнее просто не создавать окно возможностей для разного рода мошенников изначально», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России дал кредитным организациям методические рекомендации по защите людей с инвалидностью и пожилых людей от мошенников.

Читайте также: Центробанк РФ предложил способы защиты пенсионеров от мошенников