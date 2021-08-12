Самара, , 13:49 — REGNUM Ход реконструкции Заводского шоссе в Самаре проинспектировал глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

Автодорога Oleg1959

Сообщается, что Азаров провел выездное совещание по вопросу реконструкции Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда, которая стартовала в 2019 году. Трассу планировалось отремонтировать до конца ноября 2020 года. Но при выполнении работ возникли проблемы из-за электрических кабелей, которые были найдены на участке от улицы Профильной до проезда Мальцева. В связи с этим проект был откорректирован.

Отмечается, что сейчас проект готов и проходит государственную экспертизу. Строители уже выполнили свыше 80% строительно-монтажных работ. Работы планируется завершить в январе 2022 года.

«Остается последний этап — строительство 800 метров дополнительной полосы движения», — приводит пресс-служба слова представителя подрядчика.

Сообщается, что нужно будет переносить 40 кабельных линий, которые принадлежат 14 собственникам.

«Проект готовила организация из вашей группы, поэтому не нужно пенять на то, что проект не качественный. Исправляйте за своими товарищами. Вы одна группа компаний», — сообщил Азаров.

Подрядчик подтвердил, что компания исправляет ошибки за свой счет.

«Мост через Сок — на 1,5 года раньше открыли! А у вас уже фактически год просрочки. Почувствуйте разницу. Совершенно точно есть некачественная подготовительная документация и неполная координация на этапе строительства. Разбирайтесь. Ноябрь — предельный срок, все работы должны быть завершены», — поставил задачу глава региона.