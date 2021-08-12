Сеул, 12 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Компания Genesis может провести дебют нового электромобиля GV60 EV в ближайшие недели, поскольку завершилось тестирование модели по выбросам и шуму. Об этом сообщает издание The Korean Car Blog.

Motor.es Genesis GV60 2022 модельного года

Genesis GV60 EV построен на базе платформы E-GMP, которая лежит в основе таких моделей, как Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6. При этом новый Genesis GV60 получит не только новый дизайн экстерьера, но и более мощные батареи и модернизированный мотор.

Ожидается, что новинка получит двигатель, который будет менее мощным по сравнению с агрегатом Kia EV6 GT, который выдает 586 л. с. По предварительным данным, GV60 оснастят двумя электромоторами мощностью 218 «лошадей». Суммарная мощность двигателей будет равна 436 л. с.

Также электрический Genesis GV60 оснастят системой полного привода и 21-дюймовыми легкосплавными дисками.

Ранее компания Genesis представила на авторынке Австралии новый внедорожник GV70 2021 модельного года.

Читайте также: Genesis представил новый седан G80 Sport